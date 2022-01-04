張智霖對槍戰戲印象十分深刻。（華映提供）

《G風暴》劇組打造1比1真實場景。（華映提供）

香港電影《G風暴》由古天樂、張智霖、鄭嘉穎、黃宗澤和宣萱合作演出，其中古天樂5度扮演查貪的廉政公署官員，他讚美電影除了案情更複雜，動作場面精彩呈度更超乎預期，不但砸重資打造1比1的天象廳拍攝槍林彈雨的追殺場面，也大手筆封閉真實公路，出動30多台車輛演出飛車追逐的刺激場面，讓他滿意說：「是7年來最好的1集。」

《G風暴》導演林德祿在籌備這集終集篇章時，便決定要將動作場面的刺激感再提升，以往4集都曾進行海、陸、空大追捕，這回更在香港市中心展開槍戰，實景拍攝，讓難度再提升。其中為了拍攝1場在太空館天象廳的大爆炸情節，劇組不借重本打造出1比1的天象廳場景，在片中演出大法官的宣萱對此讚不絕口：「感覺真的身處在真的天象廳中，在這裡拍攝追逐、躲子彈的畫面，真的覺得好緊張啊！不用特別演，就很自然有情緒了。」

另1位主角張智霖則是要帶領警方保護政要組的成員們一同保護宣萱，拍攝多場死裡逃生的動作場面，1場恐怖份子埋伏在街頭雙方展開飛車槍戰，戲組花費很長的時間和心力，成功申請將公路封閉數日，進行動作場面拍攝。更大手筆租了30多輛道具用車完成追逐的刺激場面。電影14日在台上映。