日本網球女將大坂直美去年賽季因為心理健康暫別賽場，已經準備參加本月中開打的澳洲網球公開賽，先在墨爾本網球賽找球感，4日在個人暌違4個月的首場正式賽，以6比4、3比6、6比3擊退法國選手柯內特（Alize Cornet），也讓她可以慢慢甩開當初困擾自己的心魔。

自去年9月美國網球公開賽第三輪落敗後，大坂直美就沒有參加比賽，這場久違多時的競賽，大坂直美出現超過50次非受迫性失誤，第2盤最後連掉4局，但經過超過2小時對抗，還是力退了對手。

大坂直美賽後透露，自己比預期的時間早回到球場，是因為曾兩度在澳網女單封后的她，真的很愛在澳洲比賽的感覺，「我認為應該是和人們聊天，讓我可以盡快做好準備，因為我總是會把大家給我的意見內化。」

大坂直美並說，成長期間自己沒有太多朋友可以第一時間分享心裡話，才會遇到這麼大的心理壓力，這次休息期間，她特地和朋友出門、多跟家人聊天，幫助她舒緩長期累積的壓力。

因為新冠肺炎疫情，大坂直美主要是留在美國舊金山與家人、好友度過，她會開車拜訪親友，「之前我為了常常要到處參加比賽，少了很多跟親友相處的時間，這次我可以好好體驗一下和大家相聚的快樂，甚至可以在親友家過夜，這都是我過去很難體驗到的。」