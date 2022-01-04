張娜拉不只最強童顏 跑步速度竟比狗快！張娜拉、鄭容和主演的驅魔奇幻劇《大發不動產》，將於八大綜合台明(27日)晚間十點全台首播，張娜拉飾演不動產社長兼驅魔師洪智雅，當被問及是否會擔心因接演角色出現異常狀況，張娜拉分享：「不太擔心，但無論是哪部戲，拍攝前我都習慣先祈禱後再開始拍攝。」並透露拍攝時也沒有遇靈異現象，一直到殺青都很平安！

張娜拉、鄭容和主演的《大發不動產》劇情充滿黑色驚喜。（八大綜合台提供）

張娜拉：最累的是太冷啦

張娜拉日前接受八大電視訪問分享《大發不動產》拍攝秘辛，她表示雖然因為故事設定有很多夜戲，但自己是「夜貓子」的關係，拍攝時並不會覺得累，反倒是環境的問題，讓她感到更辛苦，張娜拉接著說：「拍攝時寒流非常強，也非常冷，偏偏戲服設計比較薄，又要常在屋頂，或是廢棄大樓等沒有窗戶的地方拍攝，就連一場演出墜樓的橋段，最累的也不是演出過程，而是太冷了讓我覺得很辛苦！」

張娜拉分享《大發不動產》拍攝時非常冷。（八大綜合台提供）

在提起角色設定常需要藉著跟鄭容和牽手恢復體溫，是否有哪一幕真的有愛上「暖暖包」鄭容和的感覺？張娜拉笑說：「其實牽手的時候並不是很溫暖，有時候反而是我的手更溫暖。」 另外戲中最耗體力的還有一場追趕鄭容和，奮力奔跑在各巷弄間的戲碼，張娜拉笑說：「實際上我小時候不太會跑步，多虧了之前的作品有過要跑得比狗還快的經驗，才能讓我現在變得很會跑！」透露當時原以為「跟狗賽跑」的戲會用後製處理，想不到導演竟要求她親自上陣，前後跑了三天，也讓張娜拉因此掌握到跑步要領，而得以應用在《大發不動產》的拍攝。《大發不動產》每周一至周五晚間10點播出，