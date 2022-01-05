NVIDIA今天宣布推出Isaac Autonomous Mobile Robot（AMR）平台，最佳化調整運作效率並加速AMR部署。Isaac AMR擴大NVIDIA Isaac建立及部署機器人應用程式的能力，將地圖繪製、站點分析及車隊最佳化等功能用於NVIDIA EGX伺服器上。

製造與物流中心的內部極其複雜，每當新的耳塞或襪子在數小時內送達至你家門口，或一輛車離開裝配線，背後是由人工智慧（AI）驅動、猶如一座魔法迷宮的物流。像這樣的大型設施不斷地在變化，機器人在數英里長的走道上來回走動並撿起數百萬件產品，以協助移動團隊，而過程中總是存在許多障礙。

這類型的工業設施可以與城市裡的街區或體育場一樣大，它們不斷地調整、重新配置或擴大規模以滿足當時的產品需求，同時也要調整自主機器人的路徑規劃和改道動作。

從產業規模來看，就算是稍稍調整以取得最佳路線，也能為市值九兆美元的物流業省下數十億美元。據Interact Analysis的資料顯示，預估至2025年，部署自主移動機器人的站點將從2020年的9000個增加至53000個。同時，人工短缺和COVID-19疫情的影響，供應鏈難以跟上日益成長的電商領域。

而其中一項難題便是快速且自動地發展高精度機器人地圖的能力。機器人需要隨著作業規模的調整或波動而不斷地更新行走的地圖，而提高移動機器人對持續變化的環境的情境感知能力，並且持續重新優化調整路線，同時透過模擬來發展全新的技術組合，對運作效率來說十分重要。

Isaac AMR是NVIDIA投入多年心血的產品研發成果。該框架可以在NVIDIA NGC軟體中心及NVIDIA Omniverse平台上使用，起初採用Metropolis和ReOpt，很快將會加入DeepMap和更多NVIDIA的技術。