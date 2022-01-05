空軍上午也首度公開F-16V飛行員使用要價一頂新台幣1200萬元的新式的飛行頭盔。(空軍司令部提供)

國防部今(5日)上午進行國軍111年度春節戰備戰力展示，其中駐防在嘉義水上基地的空軍最新成軍F-16V第四聯隊特地動用多架F-16V戰機，掛載實彈，在主跑道進行「大象走路」(空軍術語，意思是指飛機在跑道集結畫面)，引發各界關注。其中，針對共機頻繁進入我防空識別區，空軍四聯隊第23作戰隊少校顏祥陞今表示，其實來的各種機型，我們聯隊的飛行員經驗都非常豐富，大概都遭遇(攔截)過。

然而今年才剛開始，已有五架共機殲-16擾台。空軍四聯隊第23作戰隊少校顏祥陞證實，最近一次攔截共機的話，在一兩個月前有攔截過，其實我們聯隊大部分的飛行員都有這樣的經驗(攔截)，我當時攔截的機型是殲-16，其實來的各種機型，我們聯隊的飛行員經驗都非常豐富，大概都遭遇(攔截)過。

空軍四聯隊第21作戰隊士官長張建平指出，有時候剛上警戒，就是去做待命的時候，剛好正在用餐就臨時警鈴響，我們就是要盡全力去協助教官做開車的動作。