大立光(3008)自結2021年12月合併營收為45.02億元，月增3%，為2021年1月以來新高，大立光表示，由於進入傳統淡季，預期今年1月拉貨動能較12月下滑。

由於缺料逐漸紓解，拉貨動能延續，大立光2021年12月合併營收為45.02億元，月增3%，年減8%，為2021年1月以來新高，累計2021年第4季合併營收為130.52億元，較第3季成長9%，年減15%，累計2021年合併營收為469.62億元，年減16%。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品占大立光去年12月合併營收比重10%到20%，10M以上產品占50%到60%，8M產品占營收比重0%到10%，其他產品約占20%到30%。

大立光表示，由於進入傳統淡季，預期今年1月拉貨動能較12月下滑。

大立光將於1月13日舉行法說會，公布2021年財報，並說明第1季營運展望，停滯逾1年的智慧型手機鏡頭主流規格可望自今年重啟升級，大立光如何看待今年鏡頭升級趨勢，以及主攻車載鏡頭為主的子公司「大根光學工業」進展如何，可望成為法說會的焦點。