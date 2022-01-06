一名黃姓男子在軍中服役時，先是偷取鄰兵的S腰帶，又因不服班長管教，竟在長官前往其住處時，突然亮出斧頭說，「我本來想拿斧頭砍班長」等語。桃園地院審結，依犯陸海空軍刑法等罪，應執行拘役55日，得易科罰金5萬5千元。可上訴。

判決書指出，黃男自2018年7月入伍，服役於陸軍裝甲部隊二兵，而同年12月間，黃男在寢室內找不到自己的S腰帶，便偷走鄰兵的腰帶。

此外，隔年3月間，黃男不滿班長對他的管教與肢體觸碰，竟在營長、連長、輔導長、士官長、副排長與班長一同前往其住處進行關懷訪問時，突然亮出斧頭並放在桌上嗆說，「我今天本來要拿斧頭砍班長，而且在班長身後我還預置了鐵棍跟菜刀！」等，班長聞言後內心產生極大的恐懼，遂向上呈報，全案經由檢察官偵結起訴。

桃園地院法官審理時認為，黃男所說的話在一般社會通念之下，會讓人產生人生安全的恐懼，且班長也證稱，在黃男說話的當下，他因害怕而向後退，以防發生意外，顯見班長因黃男的話語心生畏懼，客觀上已屬於恐嚇。

再者，法官還發現，黃男曾個人的LINE首頁刊登「Tomorrow is your death sentence」（意即明天將是你的死刑）並配上斧頭的表情符號，且事發前一天，黃男傳訊給連長說，「如果明天沒有我要的答案，這樣你要好好保護班長」、「不然他可能會受傷」等，由此可知，黃男主觀上恐嚇意味明確。

此外，雖黃男稱案發當時是受到藥物影響，無法控制自己，但法官勘驗證據認定，雖黃男曾於同年2月間嘗試輕生獲救，經醫院開立藥物，以助緩和情緒；法官認定其所服用的藥物是為了穩定情緒，且藥物劑量極低，實在難認服藥會導致黃男無法控制自己。綜合以上，法官依犯陸海空軍刑法竊盜、恐嚇等罪，應執行黃男拘役55日，得易科罰金5萬5千元。可上訴。