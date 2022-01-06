聯強(2347)業績動能強勁，連續兩個月改寫歷史新高，繼2021年11月合併營收首破400億元大關，12月初估合併營收一舉突破單月500億元的里程碑，達505億元，較11月大增25%；較去年同期大幅成長35%。

聯強2021年第四季營收約1244億元，季增22%、年增26%，同創單季新高，2021年全年營收首破4千億元大關，達4094億元，年成長22%。

聯強表示，2021年12月雖然全球各地都籠罩在Omicron新型變種病毒擴散的陰影下，但由於供貨狀況逐漸舒緩，帶動市場銷售動能，使得聯強各區域都有大幅成長，尤其以大陸與印尼的表現最佳，年成長都超過70%，並同步創下單月歷史新高紀錄，其中大陸營收首次突破單月200億元，表現最為亮眼。

在獲利部分，受惠本業成長加上業外挹注，聯強2021年前三季的稅前淨利與稅後淨利分別為193.4億元與142.2億元，皆創歷史新高紀錄，並大幅成長161%、150%，每股盈餘達8.53元。