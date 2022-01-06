苗栗64歲黃姓婦人出現腳水腫現象，但不以為意過日常生活，直到做健康篩檢才得知自己有糖尿病；長年有抽菸習慣的72歲陳老爺爺，在一次健康檢查中，確診罹患口腔癌，讓他嚇了一大跳。苗栗縣政府衛生局、竹南鎮公所、竹南鎮民代表會、竹南鎮衛生所與為恭紀念醫院資源結合，8日上午將在竹南鎮大厝里活動中心，舉行大型整合性篩檢活動，希望透過活動守護鎮民健康。

黃姓婦人經常覺得自己下肢麻痹、腰痛，家人前年突然發現，她的雙腳腫大異常，當時剛好有巡迴健檢，在家人陪同下去檢查，抽血才確診有糖尿病，如今控制血糖服藥，才沒讓病情加重。

另位陳老爺爺也是，整天菸不離手，幾乎天天抽1、2包菸，有次衛生局的巡迴健檢到他們的社區，孫子百般勸說下，終於去篩檢，結果驚覺有口腔癌，讓陳爺爺嚇得乖乖就診，並努力戒菸中，現在定期回診，才沒使得癌細胞繼續蔓延。

苗栗縣衛生局指出，縣府近年積極把保健觀念推展到全縣各個角落，像是將再次舉辦健檢的竹南地區，110年就辦理54場健康篩檢，有3081人次完成癌症篩檢，其中確診癌症人數共21人，目前都積極治療中。

衛生局表示，民眾只要帶著健保卡跟身分證到場，如果符合篩檢資格，就能免費進行癌症篩檢、胸部X光檢查、抽血驗尿等多項檢查，期望「預防勝於治療」，若篩檢出癌症積極治療，5年內存活率達9成以上，呼籲大家多多參與健檢。