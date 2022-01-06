111學年度學科能力測驗訂於1月21日至23日舉行，大考中心今(6)日線上說明學測防疫措施，強調考生應考除了必須配戴口罩、量體溫，每間試場由42人降載至36人，進入試場前必須先消毒手部，如確診不可參加考試，也沒有開放補考。

大學入學考試中心主任周兆民表示，今年學測有11萬6465人報考，考試科目包含6科，以選考4科（34.23％）、6科（33.21％）、5科（29.62％）者居多；單科方面，則以國文（99.77％）、英文（99.7％）選考者最多，自然科（62％）選考者最少。

至於學測試場分配還有看考場相關作業，周兆民提到，各考區學校統一在1月20日下午2時至4時開放查看試場，考生或家長進入考區時，一定要配合量體溫、戴口罩，發燒者不得進入。各試場皆於考前完成消毒，因此不開放進入試場內部查看座位。

周兆民說，考量疫情持續，為避免人潮聚集，各考區將採單一入口進場，但會設置多個量溫站。考試當天上午7時30分開始量體溫，而教育部也會提供考生每天1片口罩，所有試務人員、考生、特定陪考人員入場均須配戴口罩。

周兆民指出，本次學測不開放親友陪考，僅身心障礙、重大傷病、突發傷病考生可申請1名親友陪考；集體報名單位和考分區學校將組成考生服務隊，但人數會比110學測減少。

而在試場人數方面，周兆民提到，學測每間試場人數由42人降載為36人；考生中午仍可外出用餐，但重新入場時須出示相關證件並配合量溫、消毒手部；在考（分）區內用餐的考生一律在原試場原座位使用隔板用餐，不可併桌或交談，餐後由服務人員協助桌面擦拭和消毒。

周兆民強調，由於學測成績採5標換算，補考人數少恐無法對應，而以往學測也未舉行過補考，因此今年也未規畫補考。

大考中心將在北、中、南、台東、花蓮、3離島等8個特定考區安排隔離試場，居家隔離、檢疫或自主健康管理考生請與大考中心聯絡，以安排隔離試場，確診考生不可參加學測。