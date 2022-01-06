不管是社會新鮮人，還是已經在職場上打滾多年的人，有些人總是會覺得薪水不夠生活開銷，也是因此每個月底就會成為傳說中的「月光族」；但其實這都是和自己的消費及生活習慣有所相關，以下是我們整理出的「5個漏財特質」，快來看看是不是你的生活習慣所造成的吧！

要事先掌握好自己的開銷。（示意圖／取自shutterstock）

>無法掌握自己開銷

生活中除了一般娛樂開銷外，還有房租、水電費、手機費、餐費等基本開銷，而許多人會因為每月開銷過多，不會發現自己在這些事情上花了多少錢；因此也會時常聽到有人說自己「在意料之外的地方花了錢」，所以要先掌握好自己的開銷，優先評估好每月的固定花費後，進而再對「變動花費」做評估調整。

>常被便宜的價格吸引

消費者購物時，面對便宜的商品或特價品，內心都會產生「反正特價很便宜」及「也沒多少錢」的想法，進而會讓人產生不買就虧的意識；所以在購物時一旦遇到那些便宜及划算的商品時，內心必須要先好好評估自己是否真正需要，以及事先奠定好衡量標準，慢慢也會減少自己的花費。

>會有非計畫性的消費

許多人面對自己內心的慾望，便會有花錢如流水的狀況發生，也是因此會有「發薪日前口袋空空」的狀況；所以自己必須學習「有計畫性的消費」，像是在月初優先計算好自己有多少零用錢可以做運用，才能更好的避免成為「月光族」。

>浪費錢吃超商及外食

而現代的方便及發達，也讓超商及外食部分成為開銷一大部分；且因為每次飲食花費都不高，會讓消費者產生「花不多」的錯覺，但經過一個月累積後，才發現金額已經累積到好幾千元或是更高；建議避免三餐都仰賴外食，有餘力時可以考慮自己攜帶便當，不但對身體更加健康，同時還可以省錢。

>手上有錢就會花掉

有些人在消費觀上會抱持「有多少就花多少」的想法，且不佔少數，但在內心抱有這種想法的人大多的結果就是，手上沒剩下多少錢可以儲蓄；建議應該要調整一下自己的消費習慣，重新了解儲蓄的意義及目的，又或是在面對那些慾望及誘惑時，要學習抑制自己的自制力才行。

要如何控制好自己內心的慾望是一件很困難的事情，如果想要讓自己做到「有效存錢」，不妨試著事先立下存錢的目的或是目標作為動力，再決定好自己每個月要從薪資中抽多少錢出來放進存款中，成功踏出第一步之後，說不定消費習慣也會跟著改變喔！