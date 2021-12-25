又到年底了，2021年即將過去了，回想這一年，想必每個人都承載著滿滿的回憶……；以小編為例，原本立志要努力省錢存錢，但是遇到「雙11購物節」最後還是破功了，與預期的目標差了一截，只能冀望來年、真正落實理財規劃和儲蓄目標！

正在看文章的你，是否也跟小編一樣懊悔不已、後悔得不得了？根據人力銀行最新統計，約4成3的上班族使每個月薪水幾乎花光、甚至透支的「月光族」，其中有2成4的人不僅零積蓄，還得靠借貸度日，另有1成3的人則雖然不用借貸度日，但是一到月底、薪水一定花光光，處於「負儲蓄」、面臨入不敷出。試想一下：你是不懂存錢或是不會理財，還是克制不了消費慾望？以下小編整理一般常見讓你留不住錢的漏財原因，看看你中了幾個？

漏財原因1、總是被優惠、折扣吸引

首先，第1點就說到小編的痛處了！上（11）月剛結束的「雙11購物節」，小編買了不少折扣商品，雖然感覺是「撿到便宜了」，不過荷包頓時消風了不少。如果站在聰明理財角度來看，許多折扣商品在購買的當下，認為自己是撿到便宜了，其實可能是買了一些非必要或是日後根本用不到的東西，這樣反而是真正浪費錢。

漏財原因2、懶得出門「叫外送吧！」

受到新冠肺炎疫情的影響，帶動起餐食外送服務的浪潮，前陣子超過2個月的防疫生活，掀起一場前所未有的居家體驗，國人的消費習慣也隨之發生了巨大改變，只需一支手機可立即訂購自己喜愛的的美食外送，外送平台夯爆、外送機車滿街跑！

以小編為例，個人非常喜歡這種美食外送服務、在家不用出門即能輕鬆享用美食；不過，相對來說，外送時需多負擔一筆運費，一個月加總起來也是一筆不小的支出……，如果站在聰明理財角度來看，在家自己煮、好好計算每一餐的費用，無形中能省下不少錢。