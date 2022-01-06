Faye日前拍攝新歌〈焚風〉MV。（亞神音樂提供）

詹雯婷（Faye）日前拍攝新歌〈焚風〉MV，她被導演帶到山坡、沙灘上，詮釋被未知追趕、驚慌逃離的情境，她不僅要來回尖叫奔跑，還被要求不時跌倒，來營造更緊張的氣氛，沙灘來回數十趟跑下來，Faye最後差點喘不過氣，臉色慘白、噁心反胃，差點暈倒，她事後回憶：「當時心跳速度超快，以為自己會當場心臟病發。」打趣笑說：「我的專輯名稱應該改叫『Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 連滾帶爬』才對。」

〈焚風〉是Faye在創作營裡與同組伙伴在一天之內寫出來的，乍看帶有毀滅感的「焚風」，對Faye來說，反而被轉化為祝福，帶有「脫胎換骨」的意義。「生命裡可能會遭遇很多道焚風侵襲，但當它過濾掉那些光鮮亮麗的表象，就可以直視並看清生命存在的本質。」Faye要用〈焚風〉告訴全世界都應該拋去不該愛的愛，能承受住焚而不燬的，就是脫胎換骨的自在與值得珍惜的祝福。

拍攝〈焚風〉MV時，Faye還是跟上一支〈詠愛〉一樣難逃累到幾乎虛脫的處境。劇本中設計了奔跑的劇情，拍攝當時連專輯後製都還沒完成的她，每天平均睡眠時間連四小時都不到，為了MV又得更早起床，一整天工作下來，等到要拍攝跑步部分時已經是深夜了。Faye的腳也在數次奔跑、跌倒、爬起來再跑的過程中扭傷，後來陸陸續續去看了好幾次醫生，才把快要散掉的身體調整回來。