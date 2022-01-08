顏清標現身選前之夜？ 顏寬恒曝答案

台中第二選區立委補選最後衝刺，國民黨候選人顏寬恒今天由立委楊瓊瓔陪同，在烏日區車隊掃街，晚間並將回防沙鹿舉辦小型造勢，面對對手民進黨大軍壓陣，他說，「我不會孤伶伶，我有鄉親與好朋友陪伴」；此外，顏昨晚在臉書PO出《海線故鄉》MV，他說，這完整詮釋了這段時間的心路歷程。

被問及父親顏清標病況，顏寬恒說，大家都希望他多休息，現在父親也依照醫院的安排休息。

針對今晚選前之夜，民進黨有總統、副總統站台，媒體問顏寬恒會不會覺得孤伶伶一個？他表示，自己有很多鄉親陪伴，也有很多好朋友要來支持、助講跟鼓勵，也感謝這段時間、在這麼困難的情況，所有政論節目的攻擊、抹黑與造謠，再加上鋪天蓋地的新聞，他還是能得到鄉親的鼓勵，非常感動也感謝。

此外，顏寬恒昨晚在臉書PO出新拍攝的《海線故鄉》MV，他說，這首歌就是他的成長過程與心境，海線屯區從過去到現在的變化，這首歌的內容與競選過程中的遭遇一樣，完整呈現出立委補選他遭受的攻擊與不公平，以及政治力的操作，人民會理智的判斷，會希望未來二選區的發展是正向、良善的。