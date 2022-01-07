在聯準會12月會議紀要釋出的鷹派訊號導致華爾街股市全面崩跌之後，雖然科技股持續走跌，但金融股反彈帶來支撐，周四標普500指數幾近收平。以科技股為主的那斯達克指數連跌第3天。

★主要指數

道瓊工業平均指數跌170.64點或0.47%，為36236.47點。

標普500指數跌4.53點或0.10%，收在4696.05點。

那斯達克綜合指數跌19.53點或0.13%，為15080.87點，過去3天累計下跌約4%。

費城半導體指數漲0.75%，收在3909.04點。

★消息

聯準會周三發布去年12月會議紀要，內容顯示美國央行決策官員認為「非常吃緊」的就業市場和抑制不住的通膨可能讓聯準會不得不提前升息，並開始縮減其持有的整體資產部位，暗示聯準會可能提前升息、加息速度可能加快，央行也可能啟動縮表，且縮表速度可能超過前一輪周期。

美國供應管理協會（ISM）公布，去年12月非製造業指數為62，遠低於市場預期（66.9）和11月數據（69.1）。

美國10年期公債殖利率升破1.7%，最高站上1.7511%。

上周（截至1月1日）美國初次請領失業給付人數較前一周增加7000人，為20.7萬人，超出市場預期的19.5萬人。

美國2021年11月貿易赤字為802億美元，較10月的赤字672億美元擴大，但低於市場預期的810億美元。11月進口成長4.4%，為3044億美元，創新高；出口增至2242億美元，亦創新高。

美國去年11月工廠訂單上揚1.6%，略超出市場預期的成長1.5%。

紐約期油漲2.07%，收在每桶79.46美元。布蘭特期油漲1.47%，收在每桶81.99美元。

聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）表態支持聯準會最快在3月升息。

★分析

DataTrek Research共同創辦人Nicholas Colas表示，市場從未想到聯準會可能同時進行升息和縮表，因為在上一個周期，首次升息到啟動縮表相差了兩年時間，因此建議投資人在未來數日應保持謹慎。

U.S. Bank Wealth Management資深投資總監Bill Northey表示，明天（周五）將發布就業報告，就勞動力市場的發展而言，這仍然是市場關注的重點。美國人力資源服務機構ADP周三公布，去年12月美國民間就業人數新增80.7萬人，遠超出市場預期的增加38.5萬人，並創下7個月來新高。

★類股

標普500指數11大類股漲跌互見，在升息前景帶動下，金融股上漲1.55%。

金融股中以銀行股表現最佳，受美國10年期債息一度觸及2021年4月來新高激勵，標普500銀行股指數大漲2.6%。

其他對經濟敏感的類股亦走高，能源股漲2.3%，漲幅最大，自去年12月31日以來已上漲逾9%。

科技股跌0.48%，通訊服務股漲0.35%，非必需消費品類股跌0.33%。

★重磅股

蘋果下跌1.67%。

臉書母公司Meta Platforms反彈上漲2.56%，對標普500指數和那斯達克指數的提振最大。該公司否認停止開發虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）產品。

電動車類股走弱，特斯拉跌2.15%。

重量級道指成份股聯合健康保險（UnitedHealth）下挫4.09%，表現最差；Travelers Insurance上漲1.6%，在道指中表現最佳。

★焦點股

新創公司Rivian收跌近3%，報87.33美元，但盤中一度重挫16.53%，最低跌至75.13美元，跌破發行價78美元，因其大股東亞馬遜向歐洲汽車公司Stellantis採購電動貨車。

網飛跌2.5%，因摩根大通調降其股票目標價。

★台股ADR

台積電ADR漲1.11%，日月光ADR漲0.88%，聯電ADR漲3.32%。