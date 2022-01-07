緯創（3231）去（2021）年12月在筆電、桌機及顯示器等主要產品線出貨齊揚下，拉升單月飆出960.78億元的營收歷史新高，年增幅超過三成，帶動其第四季合併營收來到全年高峰2625.2億元，季增19.1％、年增12.9％，同時也刷新歷史單季新高紀錄。

在筆電出貨部分，緯創去年自6月起單月出貨量皆維穩200萬台以上高水位，第四季更在12月衝出270萬台，拉升其單季出貨量來到750萬台高峰，全年度寫下2560萬台的近年新高。

另桌機及顯示器產品出貨亦以逐季增溫走勢，在第四季分別達242萬台、430萬台，同站全年高峰，加上伺服器產品出貨也有逐季往上、下半年優於上半年的表現，共同挹注緯創第四季本業營運登高可期。

累計緯創2021全年度合併營收8611.5億元，年增1.91％，全年營收表現順利重返正成長，並為歷年度來僅低於2018、2019年的第三高。