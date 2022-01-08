媒體人黃揚明。（資料照，姚志平攝）

顏清標氣到送醫

台中第二選區立委補選最後倒數，6日卻傳出國民黨候選人顏寬恒的父親顏清標，疑因被問及母親祖墳問題、氣到血壓飆高送醫。資深媒體人黃揚明指出，顏清標生氣是真的、住院是真的、急診都是真的，而綠營也怕這件事發酵！

資深媒體人黃揚明今（7）日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中指出，昨天晚上看到顏清標的新聞，氣到血壓飆高，送醫急診。他後來了解，是有一家網路媒體打電話去詢問台中市民政局，黃揚明說，「我認識這家網路媒體編輯台」，今天中午詢問，他們坦言是記者去問的。

黃揚明披露，媒體處理爆料，記者會先初步查證。所以記者先打給台中市民政局，詢問說有接到訊息，有無相關資料等等。台中市民政局通知顏莉敏的助理，才輾轉到顏清標那邊，認為「他們連祖墳都要查！」

黃揚明說，這個來源是一件爆料，是誰爆料目前不知道，可是這家媒體確實有問。但現在綠營側翼粉專引導成顏家自導自演，但這家媒體已經承認，他們確實有記者去問這個問題，來源是一個爆料。這家媒體去年才成立，第一砲也是打顏家，所以說不可能有串通，看起來真的有人要操作祖墳。

黃揚明直言，顏清標生氣是真的，住院是真的，急診都是真的；綠營也怕這件事發酵，而且祖墳迴力鏢會打到蔡英文身上！