艾克森美孚擬出售俄亥俄州頁岩氣產業 10:122022/01/12 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 艾克森美孚（Exxon Mobil）11日（周二）證實，有意出售位在俄亥俄州阿帕拉契盆地橫誇2.7萬英畝的頁岩氣產業，此為這家石油巨擘持續分割美國資產的計畫之一。 根據路透取得的行銷文件顯示，這家美國石油龍頭打算出售61座油氣井，去年天然氣日產量約8100萬立方英尺（mmcf），此次出售另包括其他業者營運的274座油氣井。 消息人士透露，根據目前天然氣價格以及油氣井的現有產量為計，此次出售資產價值約2億美元。 《國際經濟》油氣業注意 拜登將發布甲烷排放新規 富士康2.3億美元收購美國汽車組裝廠 此前屬於通用汽車 #油氣 #艾克森美孚 #頁岩氣 #這家 #俄亥俄州 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中油首度取得東非索馬利蘭油氣礦區權 該國潛在產能50億桶 17:452021/12/21 財經 塔克拉瑪干沙漠腹地 陸建年產200萬噸油田 09:422021/12/14 兩岸 中國石油今年國內油氣產量當量預計達2.13億噸 創歷史新高 09:462021/12/31 兩岸 中石化勝利油田發現頁岩油 首批預測儲量4.58億噸 11:312021/11/03 兩岸 12月份桶裝瓦斯價格持平 18:092021/12/01 財經 中俄總理視訊 推進全產業鏈合作 04:102021/12/02 產業財經 美國汽油價格飆漲 拜登促FTC調查油氣公司 08:582021/11/18 財經 《國際金融》歐股平盤整理 原油股走強 17:222021/11/08 財經 專家傳真－全球能源短缺的共伴效應 04:102021/10/28 專題周報 馬來西亞前首相馬哈地 再度入住心臟醫院 22:572022/01/07 國際 陸首座大型頁岩氣田新增探明儲量超千億立方米 17:202021/12/14 兩岸 財經熱門新聞 三星4奈米翻車？新晶片遭爆讓蘇媽丟臉 性能慘輸天璣9000 - 財經 蔡英文狂讚台灣經濟好 一堆店卻倒光 謝金河竟1句神回 - 財經 1分鐘讀財經》台積電4~6奈米都被搶光 專家斷言2022強大結局 - 財經 長榮開獎後連殺2天 他急問怎麼了？內行驚洩最終結局 - 財經 超車台積電想瘋！從3奈米打到資本戰 死敵大咖曝搶市新招 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。