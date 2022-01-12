艾克森美孚（Exxon Mobil）11日（周二）證實，有意出售位在俄亥俄州阿帕拉契盆地橫誇2.7萬英畝的頁岩氣產業，此為這家石油巨擘持續分割美國資產的計畫之一。

根據路透取得的行銷文件顯示，這家美國石油龍頭打算出售61座油氣井，去年天然氣日產量約8100萬立方英尺（mmcf），此次出售另包括其他業者營運的274座油氣井。

消息人士透露，根據目前天然氣價格以及油氣井的現有產量為計，此次出售資產價值約2億美元。