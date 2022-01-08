【愛傳媒左化鵬專欄】又遇見了吳東老，他遵守防疫規定，只是俏皮的和人碰碰肩，不握手。他依然是一襲黑色唐裝，面色紅潤，仙風道骨，白髯飄飄。我們在復興崗新聞系會館前的徐搏九銅像（註）前，合影留念。

東老，是政戰學校新聞系第一屆畢業生，當年，他入學時，復興崗猶是日據時代的北投跑馬場，草萊叢生，遍地荒蕪。建校七十年來，師生們胼手胝足，篳路藍縷，如今，此地，廣闊的校園和花木掩映下的校舍，已成了我國培育人才的搖籃，新聞系更是代有傳承，人才輩出，為中華民國的新聞媒體，撐起了半邊天。

神采奕奕步履穩健的東老，回母校慶祝七十週年校慶。他呵呵笑說，母校算是他的小老弟，他還比母校大二十四歲。台灣光復那年，東老十八歲，他從福建蒲田北門外老家，背井離鄉，飄洋過海，來到人生地不熟的台灣。

政工幹校成立後，他成了新聞系第一屆的老學生，畢業後，投身新聞媒體事業，由青絲到白髮，先後擔任過報社的記者、主編，電台台長、及電影、電視公司經理、總經理。他始終搖著筆桿勤耕不輟，幾十年來著作等身，幾乎每年都出一部書。日前，在一次餐會中，他又贈送我一部他最新出版的大作《老是這樣》。

老了就應該像他這樣，越活越有滋味，東老不吃素、不忌酒。有一次聚餐，他挾了一大塊剁椒魚頭，我擔心他的白鬍子，會沾上紅色的辣椒，他笑著說：「不礙事」。他曾告訴我，養生之道無他，他每天一睜開眼，先在床上踢腳三百下，等通體舒泰後，再起床到陽台甩手，配合甩手的韻律背長恨歌和琵琶行，閒暇時，他找朋友喝個小酒，吹吹牛砍砍大山，如此這般，悠哉悠哉，不知老之將至。

東老，今年九十四歲了。易經卦象：「九四，或躍在淵、無咎」，難怪他進退有據，潛躍由心，處境從容，無災無難。明年，他就是「九五至尊」了，「九五，飛龍在天、利見大人」，是乾掛中最好的爻，雖南面王不易也，其實他本來就是見官大一級的「無冕王」，無怪乎，活得這麼逍遙，這麼自在。

註：徐搏九湖南臨湘人，政工幹校新聞系第一期畢業生。五十多年前，他擔任台灣新生報記者，採訪金門料羅灣事件，搶攤時，不幸落海殉職。新聞系教室前有一尊塑造銅像，垂範來方，供學弟學妹永懷紀念。

作者為資深媒體人

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