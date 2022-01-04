【愛傳媒高世垣專欄】老家村子裡的信仰中心福靈宮，供奉著一只火砲，觀音佛祖鑾示，命其為「鐵嘴將軍」，並旁祀於右。

日前回東石探訪親友，順道入廟參拜，因為歷史小說與大河劇當道，尤其《斯卡羅》一劇餘韻未退，令吾人駐足於火砲前，沈浸在先祖的生命故事中。

清同治年間，村人與鄰庄齟齬，海賊王蔡牽餘黨贈此火砲威嚇，同期更遠的南峽（與羅妹號事件同為同治初期），閩客尚以火槍兵戎相見之時，先祖們已懂砲陣，海口人果然剽悍。爾後日人來台，村人怕遭不測，偷偷將此砲埋於田裡，隨著物換星移，藏於何處已被遺忘。

百年後福靈宮重建，經觀音佛祖鑾示，指出埋藏地點，火砲得以重見天日。迄今有此一說，職場上若遇困難，參拜「鐵嘴將軍」將可迎刃而解。

吾人突發奇想，認為有兩種職業非常值得一試，需要嘴上功夫的名嘴，以及打擊要像開砲的職棒球員，趕快來拜「鐵嘴將軍」，寧可信其有喔！

作者為信數據整合行銷有限公司總經理

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