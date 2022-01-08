中央流行疫情指揮中心昨公布縮短第3劑時程，各地都已出現詢問熱潮，有醫院電話接不完，台北市政府今加開疫苗預約一天，系統9點一開放，才15分鐘就湧進2萬3633人預約，相當踴躍。

台北市政府今加開疫苗預約一天，系統9點一開放，才15分鐘就湧進2萬3633人預約，相當踴躍。（北市府提供／游念育台北傳真）

北市副市長蔡炳坤表示，北市疫苗量還足夠，因此今天預約再開一天，從上午9時至下午5時，符合追加第三劑資格的民眾，或是可以接種第一、第二劑的民眾，都可以預約，下周一至周五接種。北市府因預約接種踴躍，其中以預約追加第3劑為主，已經設法將預約量加大。