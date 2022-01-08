疫情升溫第3劑出現施打熱潮 北市開放預約15分鐘湧2.3萬人 10:242022/01/08 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市政府今加開疫苗預約。圖為接種示意圖。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心昨公布縮短第3劑時程，各地都已出現詢問熱潮，有醫院電話接不完，台北市政府今加開疫苗預約一天，系統9點一開放，才15分鐘就湧進2萬3633人預約，相當踴躍。 台北市政府今加開疫苗預約一天，系統9點一開放，才15分鐘就湧進2萬3633人預約，相當踴躍。（北市府提供／游念育台北傳真） 北市副市長蔡炳坤表示，北市疫苗量還足夠，因此今天預約再開一天，從上午9時至下午5時，符合追加第三劑資格的民眾，或是可以接種第一、第二劑的民眾，都可以預約，下周一至周五接種。北市府因預約接種踴躍，其中以預約追加第3劑為主，已經設法將預約量加大。 嘉縣觀音瀑布小團體預約制 反應兩極 花蓮10萬人符合第三劑疫苗施打 即日起受理預約 #新冠肺炎 #台灣 #第3劑 #預約 #北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新冠疫苗第3劑時程縮短到84天 北市57萬人符合資格 19:072022/01/07 生活 美濃共享運具升級2.0 公車式小黃免等時間更彈性 13:162022/01/07 寶島 台南提供5處隨到隨打第3劑BNT疫苗 20:092022/01/07 生活 疫苗第3劑間隔急縮 柯文哲建議「3類人」優先施打 13:152022/01/07 生活 前兩劑打高端 陳建仁第3劑選這牌：疫情關鍵期在元宵節後 20:482022/01/07 生活 售電度數激增 台電大賺近400億 04:102022/01/08 財經要聞 餐‧桌‧上‧的‧原‧遊‧會－台東最夯部落餐廳大廚客座 君品頤宮 演繹極致原味 04:102022/01/08 產業特刊 《國際產業》升息消息影響 倫敦銅價估本周跌深 15:402022/01/07 財經 桃機群聚案例累積12例 成大醫院2成醫護施打第3劑疫苗 17:302022/01/07 生活 確診者分散各醫院 柯嗆會遍地烽火 04:102022/01/08 焦點要聞 Omicron兇猛！新防疫神單來了 隔離賠10萬、確診加5萬 09:422022/01/08 財經 生活熱門新聞 只有今天！北市第三劑開放預約 常見5QA一次看 - 生活 北市明開放第三劑疫苗預約平台 提供：莫德納、BNT - 生活 新北符合接種第三劑疫苗有128萬人 侯友宜：趕快去打 - 生活 第三劑疫苗組合傷透腦筋 醫「不建議高端」：30歲以下都去打這牌 - 生活 「證嚴法師」名句成許願池 無數名人慘被笑 慈濟不忍了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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