教育集團卓越（2496）2021年12月合併營收5938萬元，年增0.92％，受惠學員開課表現回升，挹注2021年第四季合併營收達1.79億元，年增1.72％，創近五季新高；累計全年營收6.62億元、年減14.75％。

卓越表示，第四季受惠台灣疫情趨緩、集團擁有「虛實整合三三師」數位線上資源利基，及持續向下拓展國中、國小領域，帶動旗下陳立教育於高中、國中小班系保持良好開課表現挹注，加上陳立小學堂近兩年積極發展幼兒、小學STEAM領域，並推出小班制實體課程、合作私校課程等策略。

第四季陳立小學堂營收較去年同期成長95.58％，占整體營收比重由2.76％攀升至5.31％，推升整體教育事業營運動能。

卓越指出，隨著高三學測、國三會考即將來臨，帶動考前衝刺班、讀書衝刺營等課程報名熱絡，及陳立教育衝刺幼兒、小學STEAM領域業務，規劃推出TMT（臺灣中小學數學能力檢定考試）課程、APCS（大學程式設計先修檢測）課程等，以滿足學員素養教育需求、豐富學習歷程、提升競爭力，有望持續挹注集團營運。

展望2022年第一季，卓越致力深化應試教育品牌「陳立教育」拓展國中、小學領域業務表現，尋求多元業務合作契機，同步深化陳立小學堂知名私立小學、國中合作課程導入、師資培訓等資源整合，以多元業務策略佈局STEAM教育商機，且陳立小學堂旗下教材認列成本已於2021年攤提認列，隨著陳立小學堂營收比重逐步提高，將精進集團整體營運獲利能力。