陳男疑酒後駕車，先是將車開上分隔島，然後撞上中投快速道路匝道分隔護欄。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

陳男疑酒後駕車，自撞中投快速道路匝道分隔護欄，車頭受損嚴重，護欄直接插入車體。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

陳男疑酒後駕車，先是將車開上分隔島，然後撞上中投快速道路匝道分隔護欄，台中市消防局獲報緊急救援，立即CPR急救，不幸送醫後仍不治身亡。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

陳男疑酒後自撞，安全氣囊雖已爆開，陳男仍不治身亡，詳細原因還需後續調查。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

又是酒後開車斷送寶貴生命，中市大里區7日晚間11時左右，1名45歲陳姓男子，開著一輛廂型車於中投西路三段，打算開上中投快速道路匝道時，撞上匝道分隔護欄，台中市消防局獲報到場發現陳男已無呼吸心跳，送醫急救宣告死亡，血液酒精濃度也已超標，警方呼籲酒後請愛惜生命，勿開車。

大里區7日晚間11時06分左右，45歲陳姓男子，開著一輛福斯廂型車，行經大里區樹王路、中投西路三段交叉口，欲上中投快速道路時，疑因酒後開車，角度拿捏不準，撞上匝道分隔護欄，安全氣囊當場爆開，車頭受損嚴重，下方凹陷，護欄直接插入車體，被車身包覆卡住。

中市消防隊獲報，立即出動大里11、16、91共計3車7人，由小隊長方耀昌帶隊前往搶救，但消防隊員抵達時，發現陳男趴在安全氣囊爆開的駕駛座，已經沒有呼吸心跳，隊員將陳男拉出後，立即進行CPR急救，並送大里仁愛醫院救治，但最後仍不治身亡，經院方抽血檢測，酒精濃度已超標。

台中市警局霧峰分局交通分隊表示，這起死亡交通事故係45歲陳姓男子，開車行經中投東路三段，由大里往南區方向行駛，於北上樹王匝道口發生自撞分隔島，經消防隊急救後送往大里仁愛醫院救治後宣布死亡，經醫院抽血檢測超標，初判為酒駕自撞意外，詳細肇事經過則將進一步釐清，也呼籲民眾請愛惜生命，卻勿酒後駕車。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障