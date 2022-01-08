蔡姓男子因販毒又持槍，遭警方逮捕送辦。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市蔡姓男子經常和3名同年齡的8年級生在鼓山區住處吸毒玩樂，高雄市刑大警方獲報蔡男販毒還擁槍自重，蒐證後，5日持搜索票見其中1嫌外出買檳榔回來，先將嫌犯壓制後進屋，蔡男和2名同夥正在喝酒，措手不及就逮，警方在屋內搜出35包印有「半步顛」的毒咖啡包，以及一把上膛的改造槍械、空氣槍、子彈51顆等物。

高雄市刑大偵八隊24分隊警方日前獲報，家住鼓山區九如四路的24歲蔡姓男子，經常呼朋引伴至住處群聚開毒趴，蔡男疑販毒為防止黑吃黑，擁槍自重，甚至曾攜槍至山區試射，影響社會治安甚鉅，警方獲報後深入追查。

警方監控蔡男住處，發現有不少年輕人經常進進出出，5日持搜索票前往，見屋內1男外出買檳榔返回現場，先將嫌犯壓制在地，控制行動後，衝進屋內，當時蔡男和同夥正在屋內看電視飲酒，見警方衝入當場傻眼就逮。

警方在屋內搜索，搜出35包印有「含笑半步顛」咖啡包、6包共重82.5公克的K他命，並在蔡男房內的背包查獲1把改造槍、一把空氣槍及51顆子彈，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌將蔡男以及呂姓、王姓及許姓等同夥送辦。