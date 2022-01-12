大陸女星范冰冰2018年經歷陰陽合約風波，挨罰約40億台幣，重傷演藝事業和形象，而范冰冰沉寂3年多後，她近期不止積極復出螢光幕，也努力經營社群網站，范冰冰昨（11日）就曬出現身餐廳吃辣串照，頂著淡妝的她，不只清純美又顏值高，完全看不出是40歲的熟女。

范冰冰昨曬出現身成都麻辣串串火鍋店，只見范冰冰頂淡妝、放下一頭長髮大吃美食，毫無女神包袱的她，霸氣張嘴吃辣串，而范冰冰俏麗地回眸一笑更是電暈網友，范冰冰不只凍齡，她的精緻五官和一張瓜子臉更是吸睛，絲毫沒讓歲月在臉上留痕跡。

范冰冰回眸照絕美。（圖／取材自范冰冰微博）

范冰冰還幽默發文：「有點辣，有點鬧！」一系列美照吸引網友大讚：「這個女孩連吃飯都這麼好看」、「多吃點 哈」、「吃辣串也能這麼美」，還釣出「吃貨」范冰冰親民回應：「我是不會客氣的」、「不止美，吃得還香」，范冰冰也大讚成都是「很美的、很熱情的城市」。

范冰冰顏值清新，完全看不出是40歲的熟女。（圖／取材自范冰冰微博）

然而，范冰冰不止以高顏值引發討論，她睽違3年多的復出作品也交出亮眼成績，范冰冰日前以好萊塢動作片《355：諜影特攻》回歸演藝圈，新片在北美上映3天，票房達480萬美元（約1.32億台幣），雖然范冰冰在大陸目前尚未有新作品，不過電影開出亮眼票房，對范冰冰來說無疑是個好兆頭。