桃機相關本土個案連環爆，目前累計14人染疫，另有9000名桃機第一線人員待採檢。總統蔡英文今天下午赴中央流行疫情指揮中心視察後發表談話，除了感謝第一線防疫人員付出外，也指出疫情一波接著一波，目前中央和地方密切合作全力防堵疫情，請大家不用驚慌，並呼籲國人應盡速接種疫苗，提升群體免疫力。

桃機群聚事件延燒，目前已有14人確診，包括7名機場清潔員、2名機場保全、2名防疫計程車司機，另有3名歌友會相關接觸者染疫，病毒幾乎已經燒入社區。

總統蔡英文今天下午赴疫情指揮中心視察，掌握各項防疫工作進度，會後發表談話指出，這一周出現Omicron本土案例，中央和地方都採取許多措施，由指揮中心及桃園市政府的簡報，非常感謝全體同仁的辛勞。

蔡英文強調，目前中央和地方密切合作全力防堵疫情，有最新情形會立刻向國人報告，請大家不用驚慌，並特別提醒國人應嚴格執行春節檢疫專案，全力守住疫情防線。

她藉機呼籲大家沉著面對疫情，也要提升免疫防護力，趕快接種疫苗；滿18歲民眾接種兩劑疫苗滿12周都可以接種第3劑，請大家一起提升群體免疫力，共度疫情挑戰。

最後她表示「疫情挑戰是一波接著一波」，如同陳時中部長所說，無論機場清潔人員或是防疫計程車司機，都是在第一線承擔風險為大家服務，少了他們無法運作，當他們染疫時應該要關心，不該稱他們為破口，感謝第一線防疫人員付出，也請大家為他們加油。