HAPPY GO結算2021年全年度卡友的愛心捐點，再度突破3600萬點大關，繼去年創歷史新高後，再次刷新公益捐點平台創立以來的紀錄，顯示疫情雖嚴峻仍不減卡友捐點傳愛的熱情。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，去年5月台灣面對新冠疫情最嚴峻的挑戰，仰賴募款的公益團體首當其衝，不僅弱勢家庭經濟來源中斷，倉促停課讓許多身心障礙孩童的學習中輟，於是HAPPY GO在6月展開一連串公益合作專案，陸續與多家公益團體合作向卡友勸募，期間更發起「Stay together陪你疫起走」公益活動。

除了捐點以外，HAPPY GO App也將功能再升級，增加綁定 App捐贈雲端發票的管道，讓卡友可以捐點、捐款、還能捐發票，以不同的方式向公益團體挹注愛心。回顧去年的捐點表現，在一連串公益合作專案的帶動下，前10個月的捐點數已較前一年成長約6至7成。

即日起再攜手喜憨兒基金會，號召卡友一起支持「喜憨兒照顧服務計畫」，鼓勵卡友關注老憨兒的安置問題，以及面臨雙重老化的憨兒家庭，1月12日前可透過HAPPY GO App觀看影片了解憨兒安心照護計畫並捐贈10點，就能參加抽獎，有機會獲聯名商品麻吉貓U型枕，持續讓愛和公益關懷不間斷。