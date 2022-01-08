來到台中葳格太陽連3周主場周的最後1周，8日對手是台啤英熊，靠著蔣淯安攻下全場最高28分，士東也有17分、14籃板及9助攻的準大三元，台啤最後以91比84力挫地主台中太陽，也送太陽吞下主場3連敗，台啤則拿第6勝(3敗)。

比賽開打前夕，上周爆發揮肘衝突慘遭禁賽罰款的台啤前鋒朱億宗，刻意在台啤總教練哈孝遠帶領下，上到場中跟太陽洋將桑尼道歉，兩人也正式握手言和，結果比賽一開打，雙方就陷入互有領先僵局，首節結束，太陽20比19領先台啤。

次節形勢一度對太陽不利，不僅落後台啤7分，何喬登也吞個人第3犯，幸好何喬登、桑尼攜手幫助太陽打出14比3小高潮超前，不過台啤也還以一波9比0攻勢，打完上半場，台啤46比43領先，蔣淯安半場18分，含三分球4投全進。

隨著比賽持續陷入膠著，打到第3節還剩12.5秒，陳靖寰與米丘被吹雙方犯規，也點燃雙方火氣，前3節結束，太陽反以63比62領先；來到末節，蔣淯安持續開火，搭配士東、米丘兩名洋將火力，台啤一度取得82比71的兩位數領先。

不過身為地主的太陽，當然不肯就此放棄，頓時連追5分，不過蔣淯安馬上急停跳投取分，接著何喬登3罰俱中，蔣淯安卻又來了一個三分打，擺明就是不給太陽任何追上機會，接下來太陽雖搶投三分球，可惜都沒法投進，無奈吞下主場3連敗。