桃園機場清潔員群聚案延燒至今，已有14人確診，由於病毒透過歌友會不斷擴散，引發民間恐慌，指揮中心也認定進入社區，對此衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男直言，最終結局基本上應該是「有驚無險」。

沈政男在臉書PO文，表示機場群聚所謂的多點爆發、有三條傳播鏈，其實就是多點散發，Omicron恐怖之處在於到處鑽漏洞，「下個蛋就走」，會不會繼續傳播，端看社區防疫強度。

沈政男舉日本為例，日本之所以現在大爆發，單日增加6000例，台灣卻僅有10多例，最大差別就在於邊境防疫政策，台灣能夠把病毒擋在國門外，也能從這點看出，最重要的其實就是隔離。

沈政男表示，歌友會上千人參與，但篩檢只有找到零星確診，是因為大家平日出門都有戴口罩，加上確診清潔隊沒有參加當晚飯局。沈政男補充，機場群聚最早在上月24日傳出，至今已經傳播2、3輪，但目前只有10多個個案，R值約2.5，而Omicron的R0值是10，台灣現況已經降下3、4倍，也就是說，只要在2周內發現確診者，只有10幾20例，那疫情仍然可以控制。最重要的還是隔離、戴口罩，打疫苗就是追加保險分，這一波群聚案，最終應該是「有驚無險」，大家不必太緊張。

沈政男呼籲，若要打第三劑疫苗，答案很簡單，就是選抗體最高的mRNA疫苗，比起副作用，要打就打保護力最高的。

對於又有專家學者開始出現與病毒共存、封城普篩說法，沈政男大嘆這些人完全沒從台灣先前防疫經驗得到啟示，他表示，從目前看起來，台灣對抗Alpha與Delta的方式，依然對Omicron有效，否則也不會只有10幾例。