日本內閣去年4月13日決議福島核廢水於2年後稀釋排放入海，聯合國國際原子能總署(IAEA)表示將派專家組成的國際調查團前往日本監督福島核廢水排放的安全性。原能會表示，因為日本Omicron新型變異株疫情擴大宣布鎖國，原訂行程未能成行，將再進一步和日本協調。

去年4月日本政府拍板，預計2年後將福島第一核電廠的含氚廢水排放入海，IAEA因此籌組專家調查團，預計年底赴日參與審查氚廢水排放作業。原能會主委謝曉星先前立法院詢答表示，我雖非IAEA會員，但12月有望以觀察員「類調查團」身分出席。

據了解，已知IAEA成立的專案小組由IAEA及外部專家團組成，計有11位專家，分別來自阿根廷、澳洲、加拿大、中國大陸、法國、馬紹爾群島、南韓、俄羅斯、英國、美國、越南。

原能會表示，因為日本Omicron變異株疫情擴大，去年11月30日起禁止所有外國人新申請入境，管制措施預計將持續實施，也因此出團沒有成行，因為後續疫情尚不明朗，將和日本政府再進一步協商。