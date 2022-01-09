高雄全家海神職業籃球隊，9日「背靠背」第2戰逢台南台鋼獵鷹踢館，胡瓏貿單場轟29分、抓17籃板，雙雙寫下個人生涯新猷（含CBA、T1聯盟），其中第3節斬獲14分，率隊打破僵局擴大分差，終場96比83，高雄全家海神隊笑納主場5連勝，聯盟戰績8勝1負坐穩龍頭。

海神隊此役直到第3節才甩開獵鷹糾纏，胡瓏貿單節連投帶罰進帳14分，余純安送上單節2記三分彈，團隊攜手打出31比17攻勢，奠定勝基。

總教練喬伊斯讚許胡瓏貿，第3節挺身而出，提振團隊士氣。胡瓏貿連兩戰對獵鷹分別攻下23分、29分，他感謝隊友助攻，「剛好自己手感好，都有把握住，真正重點是，防守能把對方分數壓在83分是關鍵！」

能主場不敗，喬伊斯歸功團隊本土球員，無論誰替補上陣都能建功，尤其第3節林任鴻、于煥亞、余純安輪替，收到不錯成效。

喬伊斯特別點名林任鴻，連兩天賽事擔任洋將大鎖表現稱職，帶動個人進攻火力，他也看到本土球員的成長與進步。

喬伊斯說：「林任鴻防守紮實，防守洋將非常到位。如同我們的名字family，海神隊就是一家人，我們一定能吸引到更多球迷，希望我們可以讓高雄這座城市感到驕傲。」

此役第3節出現插曲，但海神隊專心一致，成功「獵」鷹，胡瓏貿指出球賽口角難免，「我作為一個場上領導者的角色，也提醒隊友專注賽場，不能被外在因素影響，我們該繼續專注在球場上，把比賽打完。」