日本氣質女星石原聰美在2020年10月閃電宣布，嫁給圈外上班族男友，石原聰美升格當新婚人妻一年多後，婚姻雖然低調，不過小倆口相當幸福，而石原聰美則在今（10日）透過經紀公司宣布懷孕喜訊，預產期預計是在春天，即將升格當媽的石原聰美表示，她未來會以孩子為優先考量，言談之間滿是媽媽經。

35歲石原聰美在結束新年假期後，報喜宣布懷孕，目前石原聰美已進入穩定期，預產期預計是在春天，至於石原聰美產後是否將會繼續演藝工作，她則表示，未來會以孩子為優先考量，準媽咪石原聰美也強調，她將會依自己的能力衡量工作，也希望外界能持續給予溫暖祝福。

石原聰美2020年10月閃婚，嫁給任職的外商高盛證券的圈外男友，升格當人妻的石原聰美幸福說：「和他經歷許多事情，我確信和他在一起什麼困難都能跨越」，今後兩人想要一起像人生下半輩子，石原聰美婚後仍寄情於工作，推出電影《接棒家族》、電視劇《深深地戀愛》，儘管石原聰美在去年2月確診新冠肺炎，由於她是無症狀感染，不僅石原聰美感到不可思議，外界也相當震驚，所幸經治療、休養後，石原聰美已康復並回歸演藝圈，且石原聰美也悄悄懷孕，將在春天迎接寶寶，升格當新手媽咪。