林姓元配與先生2011年結婚，婚後第7年先生外遇與小三產下1女，2019年小三因找不到情夫，跑到元配小孩的安親班找人，導致姦情曝光。元配指控小三破壞她家庭和諧，害她罹患精神疾病與流產，士林地院審結，依侵權行為判決小三須賠償元配45萬元，可上訴。

元配起訴稱，她先生2018年5月起與小三交往，隔年2月產下1女，因為她與小三同樣從事保險業務工作，害她精神飽受煎熬，須承受外界異樣眼光，身心痛苦不堪，懷孕後無法順利生產，2010年間因而流產，並向小三求償80萬元。

但小三抗辯，她是因為小孩的健康問題，才與情夫聯繫，無意要破壞元配的家庭，而且，元配並沒有舉證流產、罹患精神上疾病，與她和情夫間的婚外情有因果關係。

法官審酌，小三明知情夫有婚姻關係，仍與之產下1女，已侵害元配的配偶權，後來元配發生流產，且罹有心理疾患，難以認定毫無關聯，考量元配每月所得50萬元，而小三月入10萬，判決小三應賠償45萬元。