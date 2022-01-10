王品集團（2727）2021年12月兩岸自結營收18.4億元，月增19.02％、年增20.4％。台灣事業群營收12.6億元，月增18.16％、年增27.61％。大陸事業群營收5.8億元，月增20.92％、年增7.29％。累計2021全年自結營收為171.5億元，較去年同期成長12.76％。

展望後市，王品除在2021年12月開出兩家新品牌門店已開始試營運，在1月最長春節假期珀期間，王品集團亦趕進度掌握時間加速展店，預計於農曆年前開出4家新店，包含「享鴨」將於台北市東門開出台北第2家門店，「品田牧場」將進駐CITYLINK松山壹號店，整體營運動動能大增。

受惠聖誕、跨年聚餐檔期帶動下，王品台灣事業群12月營收突破10億元，有5家門店創千萬業績。主打和牛火鍋吃到飽的「和牛涮」，台中文心崇德店與高雄博愛店兩店站穩腳步，獲得消費者喜愛。「青花驕」台北中山北、「夏慕尼」台北中山北穩定發揮。新創燒肉吃到飽品牌「肉次方」台北西門店則是首度進榜。觀察榜單能發現，疫情平穩期間，聚餐型的火鍋與吃到飽是消費者的用餐首選，王品集團表示，全體同仁將持續遵循「安心專案」、落實防疫規定，提供消費者最安心的用餐環境。

王品集團12月有兩家新品牌開始試營運，麻辣鍋吃到飽品牌「嚮辣」，主打單人千元內就能無限享用6種美澳和牛、頂級海鮮、哈根達斯等16款冰淇淋，試營運期間天天爆滿，消費者反應佳。王品集團首家「純外帶」品牌「來滋烤鴨」，主打單人就能輕鬆暢享五星飯店級烤鴨，創下試營運單周賣千隻烤鴨的紀錄。1月即將迎來「最長春節假期」，王品集團抓緊時間加速展店，預計於農曆年前開出4家新店，包含「享鴨」將於台北市東門開出台北第2家門店，「品田牧場」將進駐CITYLINK松山壹號店。

除了持續強化餐廳內用市場，王品集團也積極布局冷凍食品市場，第三年販售的冷凍年菜組已全數完售。王品集團透過旗下子公司「萬鮮」研發冷凍、常溫食品，進軍零售、量販、電商通路，在疫情期間「宅商機」助攻下，鍋底、丸餃、生鮮食品等商品銷售成績亮眼，帶動全年業績突破億元，較去年翻倍成長，已穩定發展出集團第二條成長曲線。