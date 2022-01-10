桃園機場群聚事件持續延燒，目前已累積31例本土個案，其中11例是感染Omicron變異株。一名男網友好奇，台灣人都打過疫苗，重症機率相對低，且感染Omicron的患者多是輕症或無症狀，為何台灣不考慮與病毒共存，引起網友熱議，其中有網友分享一名在加拿大感染Omicron的患者染疫經歷，表示輕症不代表症狀輕微，「這輩子都不會想再體驗一次」。

一名男網友在PTT八卦版發文表示，這波疫情不僅來勢洶洶，傳染力好像也更強，但他認為，台灣人大多都已經施打2劑疫苗，重症機率相對不高，且多數感染Omicron的患者都是輕症或無症狀，好奇台灣為什麼不考慮與病毒共存。

對此不少網友議論紛紛，「可以替醫護著想一下」、「沒看到美國堪薩斯州沒病床也缺乏人力的消息嗎」、「傳播越廣，變異就越多」、「要共存要先保持疫苗保護效力，請問現在能保證打了疫苗就不會中獎嗎」。

其中有網友貼上一張照片，內容是一名在加拿大感染Omicron的患者分享染疫經歷，「我26歲身體健壯，疫苗也都打好打滿，但上周確診後如同歷經浩劫，除了喉嚨像燒起來一樣，還有肌肉痠痛、關節痛、全身發冷等症狀，接下來也出現胃痛、拉肚子、反胃等症狀」。

他說，連續3天他的喉嚨都還是像燒起來一樣，沒有改善，其餘症狀也沒有好轉，希望能藉此告訴大家，輕症不代表症狀輕微，「感染Omicron真的是我這輩子都不會想再體驗一次的事」。