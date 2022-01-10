嘉義縣警察局測速固定照相桿去年2021年取締超速2萬4606件，其中台1線277.51K， 水上鄉南靖段共取締6154件，再度蟬聯全縣第1的測速照相桿王，縣警局表示，南靖段測速照相桿自2020年1月啟用以來，取締件數均保持全縣第1，主因是位在嘉義往來台南的台1線郊區，因路寬筆直，常常油門一踩就超過限速70公里。
縣警局交通隊今公布2021年全縣測速桿取締超速排名，第1名是台1線277.51Ｋ，水上南靖段，年取締6154件。第2名是台18線1.5Ｋ太保段處，年取締3557件，第3名為大林鎮162線10.953K處，年取締3367件。
交通隊表示，縣境內現有8組測速固定照相桿設備，但近期仍不斷接獲民眾陳情，指部分路段超速違規導致車禍發生比率高，且加速所產生噪音影響生活品質，尤其台61線西濱快速公路2019年至2021年間，已發生死亡車禍4件，受傷75人，大多歸因於超速肇事，亟需建構全天候執法設備。
目前警察局已分別在台61線北上264K＋336M處及南下257K＋310M處加設2組「數位式雷達測速照相」，7日起公告宣導，將於農曆年前，1月20日正式啟用執法，呼籲民眾遵守速限，勿因貪求速度而成為測速照相機閃光燈下的焦點。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。