嘉義縣警察局已分別在台61線北上264K＋336M處及南下257K＋310M處加設2組「數位式雷達測速照相」，將於1月20日正式啟用執法。（嘉義縣警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣警察局已分別在台61線北上264K＋336M處及南下257K＋310M處加設2組「數位式雷達測速照相」，將於1月20日正式啟用執法。（嘉義縣警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣警察局測速固定照相桿去年2021年取締超速2萬4606件，其中台1線277.51K， 水上鄉南靖段共取締6154件，再度蟬聯全縣第1的測速照相桿王，縣警局表示，南靖段測速照相桿自2020年1月啟用以來，取締件數均保持全縣第1，主因是位在嘉義往來台南的台1線郊區，因路寬筆直，常常油門一踩就超過限速70公里。

縣警局交通隊今公布2021年全縣測速桿取締超速排名，第1名是台1線277.51Ｋ，水上南靖段，年取締6154件。第2名是台18線1.5Ｋ太保段處，年取締3557件，第3名為大林鎮162線10.953K處，年取締3367件。

交通隊表示，縣境內現有8組測速固定照相桿設備，但近期仍不斷接獲民眾陳情，指部分路段超速違規導致車禍發生比率高，且加速所產生噪音影響生活品質，尤其台61線西濱快速公路2019年至2021年間，已發生死亡車禍4件，受傷75人，大多歸因於超速肇事，亟需建構全天候執法設備。

目前警察局已分別在台61線北上264K＋336M處及南下257K＋310M處加設2組「數位式雷達測速照相」，7日起公告宣導，將於農曆年前，1月20日正式啟用執法，呼籲民眾遵守速限，勿因貪求速度而成為測速照相機閃光燈下的焦點。