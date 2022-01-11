人氣Youtuber蕾菈（Lyla）因亮麗外型和口音被封為「小鄧紫棋」，常在網上分享辣照或生活趣事的她，昨(10日)罕見心情低落哀悼好友，原來是先前幫她拍過寫真集的攝影師接種疫苗後突傳過世，英年早逝的噩耗讓蕾菈不敢置信，甚至問：「不是還要來參加婚禮嗎？」

中東混血的蕾菈母親是台灣人、父親是阿拉伯人，2018年她加入反骨男孩，人氣再度暴漲，婚姻方面，過去她透露18歲一度結婚生子，但孩子的的爸在她待產期間出軌偷吃，讓蕾菈憤而與對方離婚，獨自照顧女兒，去年4月她認了交往新男友DJ湯宇，兩人有結婚共識，越愛越甜蜜，也不時在網上放閃。

蕾菈發文哀悼攝影師好友。（圖／翻攝自la.112814 IG）

蕾菈先前模仿許瑋甯曬婚訊，用一樣的語法寫下：「如果有好消息會跟大家分享的，這個好消息是『我們還沒結婚』，謝謝沒有人關心」，卻引來正反兩極評論，蕾菈也罕見護愛說：「都跑來我這留言了，還要我回你些什麼好？當我塑膠嗎」。昨她則發文透露，人生第一本寫真集的攝影師突傳出驟逝，讓她心碎慟問：「啊不是還要來參加婚禮嗎？不是說好還要一起吃你最愛的牛排嗎？」

蕾菈說：「打疫苗猝死這種事情，我以為永遠不會發生在我的身邊的，也沒有想過你就這樣走了」，並感激對方幫她拍出美美的寫真集，「人生無常，我們永遠不知道身邊的人明天會怎樣，自己會怎樣，珍惜當下」，之後她更強調：「我要強調的不是疫苗，是在哀悼這個人的離去，望各位不要失焦。我的好朋友不是在台灣打疫苗離開的，我也不想強調這件事情，疫苗本來就有風險，也不想戰國家戰政治戰任何東西。」其他網友回應：「他只是結束創作，沒事的」、「真的每個人對疫苗的反應都不一樣，請節哀」。