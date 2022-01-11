一般外界的印象會以擔任寄養家需要等待退休閒暇，或子女已成年後才適合加入，但據衛福部統計，每3戶寄養家庭中有1戶家中有未成年人口，不少寄養家庭坦言，寄養童能讓未成年子女做友做伴、增加家庭熱鬧氣氛等因素，呼籲有未成年子女的家庭也能夠一同參與寄養家庭。

據統計，家中有未成年子女的寄養家庭比率從2016年的27.36％，成長至2020年的37.3％。

如寄養媽媽石娜麗在其女兒賴珮禎5歲時就開始擔任寄養家庭，如現在的寄養童阿奇（化名）患有過動症、注意力不集中，珮禎提及，寄童剛來時曾因被家暴、渾身是傷，「讓我們十分心疼」，他要回家時，應該會很捨不得，真希望那一天不要太早來臨。

家扶基金會社工處主任陳乘斌說，多數家庭仍希望在家中沒有未成年子女時、退休有閒時才擔任寄養家庭，但實務上可以看到越來越多有未成年子女的家庭擔任寄養家庭。

家扶基金會表示，兒少寄養安置服務需要寄養家庭新血不斷投入，每年在全台各地共辦理400多場寄養家庭招募宣導與說明活動、3萬多人次參與，去年起也因應疫情多場次改成線上辦理，但3萬餘人次參與中實際提出申請並通過僅約100戶左右，與每年約2200位待安置失依兒少相差甚遠，呼籲更多家庭「打開家門讓愛住進來」。