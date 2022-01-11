一名服務於新北市的男警員，被人夫控告，和擔任女警的老婆不正常交往，不但男方常傳有「愛你」等曖昧簡訊，甚至去年7月還趁他不在家，疫情正值嚴峻時，偷偷到老婆住處過夜，直到他回家後撞見兩人共處一室至少48小時，因此怒向男員警求償100萬元，但該名男員警辯稱，當天是因為疫情難已找到居住，才暫時住在女警家，且現在年輕人傳「愛你」簡訊也是相當平常，新北地院審理後，認為男警員言詞不可採信，判賠人夫12萬元。

根據判決書記載，丈夫向法院控訴，與擔任警員的妻子在民國107年結婚，原本住在北部，後來因職務關係搬到高雄，其後因職務調動關係暫時住在高雄。但妻子的一名男同事卻有機可乘，兩人交往後，該名男警員曾對妻子傳送「愛你」等含有親暱言語之訊息，且某日她返回住所時，竟發現妻子與男同事在家，這時才得知該名男警員竟然與妻子在家過夜，顯然已發生合意性交等逾越一般男女正常往來之關係，因此告上法院並求償100萬元。

但是男警員卻辯稱，她與女同事因在同單位上班，兩人又是台南人，有較多共通話題，雖有互訴心事，然無逾越一般男女正常交往行為，非常遵守規矩。

男警員還表示，現今社會風氣下，無論異性同性表達「愛」或「喜歡」不僅限於傳統意義下之愛慕之情，亦可能表達欣賞個人特質之意，他平常與友人間對話亦習慣性使用「愛你」或類似含意之圖片，不是只對女同事表達「愛你」。

他還表示，他會女同事住處，是因有事北上，所以順道拜訪女同事，因兩人相談甚歡，故未注意時間，又當時疫情嚴峻，許多旅店並未開放，因此在女同事家休息，絕對有恪守男女應有分際，毫無任何不法。

但是法官審理後認為，政府從110年5月12日升級三級防疫警戒，同年7月27日甫降至二級防疫警戒，陸空交通或住宿均有相當程度降載，男警員自臺南北上，自可預期有多處不便，也不可能不事先規劃相關住宿、交通，因此所謂一時興起留宿永和住所的理由。

法官也認為，男警員7月28日休假，當天就即抵達女同事住所，女方丈夫於7月30日上班返回永和住所時，男警員仍未離開，停留時間已逾48小時，若非事前計畫或已得女方同意，難以認定男方可持續借宿於女方住所，甚至女方出外上班時仍不離開，顯然有繳辯嫌疑，不可採信，新北地院審理後，判男警員須賠償人夫12萬元。