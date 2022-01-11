「B.T.O.D」主唱張龍先前忙為跨年表演勤奮練舞，導致之前車禍膝蓋所留下的舊傷復發，經再三評估，與公司、家人討論過後，決定於跨年演出之後動刀治療，進行膝蓋修補手術，卻不料與原本預估的情況不同，在術前的麻醉諮詢中，因手術過程需要修補的地方變多，手術時程也將比預估的要長，因此醫療團隊決定要從半身麻醉，改為風險較高的全身麻醉，過程需要插管依靠呼吸器來維持身體運作。

臨時面對這樣的情況，張龍說自己當下有點傻眼，本來做好的心理準備全面潰堤，變得非常緊張，但隔天就要動刀了，也為了自己的身體，只能硬著頭皮上手術台，歷經5個小時開刀手入，已順利出院，在恢復室剛剛甦醒時，張龍說自己好像有夢見B.T.O.D的夥伴一起表演，表演到一半，感覺喉嚨有些腫脹，原來是插管的管子被拔起來了。

他分享剛醒來的時候，因為手術插管的關係，也幾乎都沒辦法發出聲音好好說話，覺得很可怕，還以為自己失聲了，而且暈眩跟痛的感覺很強烈，雖然強迫自己閉眼休息，但都一直半睡半醒。還好後來這些情況都有改善，感覺到自己有好好的恢復中。

張龍術後，醫生有跟家人講述手術狀況，張龍膝關節的退化與軟骨磨損程度，比原先檢查的還要嚴重，軟骨已經近乎磨到快不見，雖然手術過程中有將軟骨增生與半月板修補的手術做好，但是因為原先的情況就不太樂觀，所以在術後若能恢復到原本的六七成，就已經算很不錯了，往後工作上若需要跳舞及做大幅度的動作，一定要自行斟酌膝蓋的狀況，要不然狀況可能會再惡化，膝關節的部分也有可能會比常人更早退化，張龍自己堅定的說，在康復過後，還是會在保證自己安全的情況下，跟團員持續練舞，精進自己的舞藝。