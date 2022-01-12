民進黨以全黨之力，好不容易在中二立委補選贏過在地顏家，馬上又開啟「新戰場」，稱下一個目標是雲林縣長張麗善的「雲林張家」，不過前立委孫大千就在臉書指出，民進黨內家族及派系的數量之多，「如果稱第二，絕對沒有一個政黨敢稱第一」，怒批「最沒有資格批評派系政治和家族政治的就是民進黨」。

中二補選結束當日，台灣基進新聞部副主任陳子瑜在臉書表示，「還有一個地方派系，需要大家共同的關注」，並稱該注意的就是「雲林張家」，隔天民進黨籍雲林縣立委蘇治芬就在臉書跟進發文說「下架張家，讓雲林更好」，不過張麗善受訪時也指出「不要忘了雲林不是只有張家，還有蘇家」。

孫大千今日在臉書發文，指出「最沒有資格批評派系政治和家族政治的就是民進黨」，認為在修理國民黨之前，民進黨應該先回答三個問題，第1個問題是「嘉義縣陳明文、張花冠是不是地方派系？」第2個問題是「高雄縣余家、屏東縣蘇家、新竹縣鄭家、和雲林縣蘇家是不是地方家族？」最後的第3個問題則是「新潮流、正國會、英系和蘇系算不算是黨內派系？」

孫大千說，若要談家族和派系數量之多，「民進黨如果稱第二，絕對沒有一個政黨敢稱第一」，怒轟「民進黨為什麼不敢帶頭解散黨內派系，清除地方家族？」