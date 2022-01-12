基隆市長林右昌發現許多65歲以上長者並未接收到集中造冊方案後，趕緊在接種站拿起麥克風向民眾宣導。（陳彩玲攝）

今天清晨5點多基隆市立體育館出現排隊人潮。（陳彩玲攝）

基隆長者不知集中施打 排2小時接種怒喊「腳痠」

基隆市政府於市立體育館開設大型接種站，提供市民免預約接種服務，首日開打湧現人潮，許多長者不清楚有集中施打方案也到場排隊，不滿抱怨「排了2小時，腳痠死了」。基隆市政府下午緊急舉行記者會，將提前發放長者接種疫苗通知單，並公布確切時間、地點。

今天清晨5點多館場出現排隊人潮，排在第1位民眾表示，他來自新北，一直預約不到施打疫苗時段，得知基隆免預約擔心打不到，一早就來排隊。現場排隊人潮至少長達300公尺，從2樓體育館內延伸到走廊、樓梯再到1樓，體育館被繞了好幾圈，不少65歲以上長者不知市府已規畫集中施打方案，頂著寒風排隊等候，所幸有屋簷才避免讓民眾淋雨，不過還是出現許多怨言。

林右昌得知消息後，11點多到場視察，向民眾提醒65歲以上長者將於下禮拜集中造冊施打，不用到大型接種站排隊，但有一名老奶奶當場回應，不知道有此消息，還浪費2個小時排隊，「腳快痠死了」，坐在一旁老先生也表示，「怎麼沒有事先通知」。另名年約70歲許先生則說，自己等了3小時，先前里長通知有大型接種站，但還沒有集中造冊消息，不好意思登記，才來排隊。

林右昌發現許多65歲以上長者並未接收到集中施打方案後，趕緊在接種站拿起麥克風向民眾宣導，並於下午2點緊急舉行記者會，對外說明確切施打地點和時間，且規畫提早發放長者接種疫苗通知單。

林右昌受訪時表示，這次體育館集中施打有許多來自外縣市民眾，排隊人潮出乎預期，市府緊急調派人手，包括區公所、醫療人員，立即加開動線、維持秩序，呼籲民眾不用擔心打不到，現在疫苗足夠，未來還有4天時間，不用急著在這1、2天接種。此外，本市也有50家合約醫療院所，包括基隆醫院、長庚醫院等，65歲以下市民可前往預約，多利用其他管道。