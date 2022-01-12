2022年車市在歷經2021年的缺料衝擊後，今年車市成長備受市場期待，德州儀器宣布，擴展汽車產品服務，推全新AWR2944雷達感測器，是類比和嵌入式處理產品與技術豐富代表產品的新生力軍，為汽車工程師提供更多能幫助車輛創新的工具，此產品提升快速偵測物體、監控盲點及有效過彎的能力，為汽車製造商鋪下實現零碰撞願景的未來之路，目前該產品已經上市販售。

2021年因為出貨不順，衝擊各國的汽車銷售，多面臨有訂單卻出不了貨的壯況，從全球兩大市場來看，其中美國汽車銷售量明顯下滑，年衰退逾2成。展望今年，儘管供應鏈瓶頸難完全解除，但目前看到的是將會有所舒緩，車市將迎來顯著成長，加上去年的遞延訂單，整體市況樂觀。

德州儀器毫米波雷達經理 Yariv Raveh表示，發現客戶遇到最複雜的幾個設計挑戰為車道變換與狹窄彎道過彎。為提供更安全的駕駛體驗，駕駛輔助系統必須能夠快速且準確地處理大量資料，同時並清楚地與駕駛人溝通。

根據聯邦高速公路管理局資料，50%以上的車禍死傷發生在交叉路口或附近。隨著聯合國79號法規的新汽車安全要求與新車評鑑計畫(NCAP)更新標準生效，汽車製造商必須進行轉向系統改良，以支援先進駕駛輔助與自動駕駛功能。

德州儀器表示，相比於目前的雷達感測器，77-GHz AWR2944雷達感測器的體積縮小約30%，不但可幫助汽車製造商符合安全法規，還能以精巧體積提供同級最佳的無線電頻率性能。另外，AWR2944感測器將第四個發射器整合其中，提供比現有雷達感測器高33%的解析度，讓車輛能夠更清楚地偵測障礙物並避免碰撞。此外，新感測器具備分都卜勒多重存取型訊號處理支援的獨特硬體，使其感測來車的最遠距離提高40%。

德州儀器強調，彎道能見度一直是自動駕駛與半自動駕駛車輛的一大挑戰。這樣的挑戰也帶來設計高品質優異ADAS技術的機會，以幫助強化車輛感知。就自動停車與駕駛而言，若能運用AWR2944感測器等裝置看得更遠，並以Jacinto處理器流暢地處理資料，將能成功提升警覺與安全。