韓國最大連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」，首次推出口感香鹹帶辣，讓燒肉控吃過就難忘的新口味「辣味燒肉風味炸雞」與新春歡慶首選「虎虎雞祥餐」，於1/22起至2/28止於全店同步販售。bb.q CHICKEN並推出消費滿千人人有獎的刮刮卡活動。此外，bb.q CHICKEN並宣布於農曆新年前插旗信義區，品牌第14家店「松山店」於1/22日開幕！1/20、1/21試營運日外帶自取可享9折優惠。

因應新春佳節，bb.q CHICKEN特別推出以歡慶、添菜都適合的全新口味「辣味燒肉風味炸雞」，以bb.q CHICKEN獨家韓式燒肉醬料包裹經典黃金炸雞，大口咬下酥脆爽口，蹦出香鹹帶辣滋味，標榜不論是配啤酒或汽水都超對味。

因應新春佳節歡慶時刻，bb.q CHICKEN全店同步推出「虎虎雞祥餐」新春套餐，以人氣「雙味全雞」一份(調味炸雞口味6選2)及「去骨炸雞」一份(口味4選1)，搭配一份外皮Q彈包裹著香濃莫扎瑞拉起司內餡的「馬西搜唷起司球」、黃金炸物一份(4選1：炸薯條/炸地瓜薯條/甜心QQ球/炸洋蔥圈)，以及氣泡飲料2罐(百事可樂/七喜)組合，原價1323元優惠價1268元。

此外，在1/22至2/15春節期間更推出消費滿贈活動，凡單筆消費滿千元(含)，即可獲得「虎虎雞祥刮刮卡」一張，刮卡就有機會獲得披薩半價、馬西搜唷起司球等優惠，數量有限送完為止，讓炸雞控能在新春佳節吃新雞，虎年吉祥又如意。

bb.q CHICKEN進入台灣市場邁入第三年，目前全台共有 13 間門市座落於雙北及桃園、台中地區，在粉絲的敲碗期盼下，宣布1/22月將再展新店，於信義區展第14店「松山店」提供外帶外送服務，1/20、1/21試營運享外帶自取 9 折優惠，2/19(含)前成為享聚卡會員，還可獲得「炸年糕」(價值88元)一份兌換券，限松山店使用。