包括科技學院、管理學院的專才，研究半導體元件材料、交通運輸、災害管理、人工智慧、物聯網等領域。(校方提供／吳建輝南投傳真)

武東星強調，所有教授的研究實力、論文影響力收到國際肯定，校方也倍感榮幸，因此暨大研究處也將修改相關辦法，加碼研究產出的獎勵。(校方提供／吳建輝南投傳真)

近期史丹佛大學在Scopus論文資料庫發布一份「全球前2％頂尖科學家榜單」，國立暨南國際大學共有11名教授入榜，占全校老師人數的5％，包括科技學院、管理學院的專才，研究半導體元件材料、交通運輸、災害管理、人工智慧、物聯網等領域，校長武東星表示，教授們能夠獲得此殊榮，代表其在研究實力、論文影響力都獲得高度肯定，也提升暨大在國際學術領域的影響力。

史丹佛大學的專家在Scopus論文資料庫發布的榜單，包括「終身科學影響力排行榜」和「2020年度科學影響力排行榜」兩個榜單，這兩項榜單總共有11位暨大的教授入榜，從700多萬名科學家中脫穎而出，遴選出世界排名前2％的頂尖科學家，當中包含22個領域和176個子領域。

武東星表示，榜單的數據來自全台最大的引文摘要資料庫Scopus，包括６種關鍵指標，分別是總引用次數、Hirsch h-index、共同作者修正的 Schreiber Hm-index、單獨作者、單獨或者第一作者，以及單獨、第一或者最後作者的文章引用次數。

而暨大列名終身科學影響力排名的包括應化學系林敬堯、資管系白炳豐、簡宏宇、尹邦嚴教授；電機系林佑昇教授，列名2020年度科學影響力排行榜的則是應化系林敬堯、資管系白炳豐、簡宏宇、尹邦嚴教授；土木系劉一中、周榮昌教授。

武東星強調，所有教授的研究實力、論文影響力收到國際肯定，校方也倍感榮幸，因此暨大研究處也將修改相關辦法，加碼研究產出的獎勵；暨大研發長郭明裕說，未來將給予1.5倍的研究獎勵金，也針對國際合作加碼，包括在校專案、兼任、合聘教師都可以申請研究獎勵，來提升暨大整體學術領域的影響力。