嘉義市蘭潭國中活動中心牆面磁磚大面積剝落。（蘭潭國中提供）

立委王美惠勘察蘭潭國中活動中心的外牆磁磚龜裂剝落。（王美惠服務處提供）

立法委員王美惠12日宣布去年協助地方爭取教育部核定嘉義市各級學校補助總金額超過2400萬元；嘉義市政府教育處表示，嘉義市國中小學校硬體設施修繕經費來自中央補助及市府配合款，市府每年編列近1億元預算用於各校教學設施設備。

市府教育處表示，黃市長重視教育，各國中小學校硬體設備修繕各校提計畫，教育處彙整後向中央申請補助，通常中央補助7至8成、地方配合款3至2成，市府每年編列近1億元預算即用於各項配合款。

市府教育處表示，蘭潭國中活動中心磁磚敲除拉皮整修改善工程，去年教育部次長蔡清華及雲林科技大學團隊到現場會勘，本月11日教育部核定850萬元，中央補助595萬元、市府配合255萬元，為避免即時性危險，市府在第一時間已先補助學校部份經費修補磁磚。

王美惠表示，校園硬體設施攸關學生安全及教學品質，去年她協助嘉義市各級學校爭取中央補助總金額超過2400萬元，進行操場整建、外牆整建、建築修繕、教育設施等多項工程。

王美惠表示，蘭潭國中活動中心的外牆磁磚龜裂剝落，連續3年申請補助未果，校方長期以封鎖線圍起，她去年底獲悉後，即找教育部協調，由教育部緊急核定595萬元補助，進行維修工程，還有志航國小、北興國中、興安國小等校操場整修也獲補助。

王美惠指出，嘉義家職附幼教室修繕、餐飲管理科及幼兒保育科設備等經費，嘉義高中圍牆修繕規畫費等，也都爭取追加補助，嘉義高中操場周邊設施、嘉義女中紅土操場翻修成PU跑道等工程也將請教育部核查。