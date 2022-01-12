台塑企業春節前送愛，發送慰問金關懷雲林縣麥寮工業區周邊鄉鎮低收入戶。（台塑企業提供／張朝欣雲林傳真）

農曆春節將屆，台塑企業12日舉辦低收入戶慰問關懷活動，針對雲林縣麥寮鄉麥寮工業區周邊鄉鎮，發送禮金給1295戶低收入戶，每戶3000元，更因應近日氣溫驟降，加碼贈送陶瓷電暖器，讓受惠戶在寒冬備感溫暖。

台塑企業「人間喜慶康平世，虎歲承歡幸福春」春節低收入戶慰問關懷活動12日起跑，由麥寮工業區管理部協理蔡建樑率涉外組人員，前往雲林縣麥寮、台西、褒忠、崙背、東勢、四湖，以及彰化縣大城共7鄉鎮發送慰問金，將於20日前發送完畢。

台塑企業表示，企業每年都會在春節前發送低收入戶慰問金，此次有1295戶低收入戶受惠，共發送380餘萬元慰問金。新春送暖活動自2011年開辦迄今，累計已有4萬4014戶次受惠，捐贈金額達2億多元。

麥寮鄉三盛村長許智斌說，台塑企業逢年過節都會為低收入戶準備禮物，所謂遠親不如近鄰，台塑企業在這邊做大家的好鄰居，除了重要節慶外，平常也一直關心鄉親，與地方共存共榮，創造雙贏局面。

受惠戶指出，因疫情影響打零工機會變少，收入受到很大的影響，正愁沒有錢過個好年，台塑企業發送3000元禮金，剛好可以買禮物給孩子，且贈送的陶瓷電暖器更是實用，讓全家在寒冬中暖呼呼。