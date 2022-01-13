美國聯準會理事布雷納德（Lael Brainard）在其預先準備的提名聽證會講稿中表示，控制已經飆升至近40年高點的通膨，是聯準會當前的首要之務。

布雷納德獲美國總統拜登提名出任聯準會副主席，繼獲得連任提名的聯準會主席鮑爾之後，布雷納德將於美東時間周四上午前往參議院出席提名聽證會。

根據這份預先備好的講稿，布雷納德表示，我們看到了過去五年來所有經濟復甦中最強勁的增長反彈和失業率下滑，但現在通膨太高了，全國勞工朋友都在擔心他們的薪水還能支撐多久。我們貨幣政策的重點是讓通膨率回落到2%，同時維持一個所有人都能受惠的經濟復甦，這就是我們最重要的任務。

包括聯準會主席和副主席在內，其位於治理最高層級的理事會由7人組成，均需由總統提名並由參議院同意方可出任。

目前聯準會理事會仍有3個席次尚待填補，正在等待拜登任命的包括負責金融監管的第二位副主席。

此前媒體報導，拜登可能選擇聯準會前理事拉斯金（Sarah Bloom Raskin）出任監管副主席（Vice Chair for Supervision）人選。此外，消息人士透露拜登也在考慮提名兩名非裔經濟學家填補聯準會理事會剩下的兩個懸缺，他們分別是密西根州立大學經濟學和國際關係學教授庫克（Lisa Cook），以及北卡羅來納州戴維森學院教授傑佛遜（Philip Jefferson）。這些重要的央行人事安排，將有助於拜登推行其施政主張。拜登與其民主黨支持者認為聯準會在氣候問題上應該發揮更大的作用，並對華爾街採取更強硬的態度。

布雷納德，以及獲拜登提名出任聯邦住房金融局（ Federal Housing Finance Agency）局長的湯普森（Sandra Thompson）將一同進行提名確認聽證會。