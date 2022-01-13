通霄鎮白沙火車站老婦過站急跳火車受傷

苗栗縣通霄鎮白沙火車站，13日中午發生一對老婦人，疑因準備坐火車至白沙屯拱天宮參拜，不知已抵達白沙火車站未下車，待火車起動才驚然發現，趕忙拉開車門下車，造成84歲的黃姓老婦一度遭車門夾住拖行約10公尺，經站務人員見狀趕緊通報司機員煞停，報請消防人員送醫，幸好只有身體些許擦傷，尚無生命危險，已送通霄光田醫院檢查治療。

黃姓老婦與家人13日搭乘台鐵莒光號511次南下列車，準備前往通霄鎮白沙屯拱天宮參拜，結果列車抵達白沙火車站時，兩人未發現已達目的地，當列車再次起動時，兩名老婦才驚覺過站，趕緊自行拉開車門企圖跳車，結果黃姓老婦被車門夾住拖行。

白沙站站務人員剛好在列車旁指揮維持安全，原本見列車車門全部關上，示意列車司機可以起動，卻突然見黃姓老婦開門出車，趕緊以無線電通報司機員煞停，並打119電話報案，由苗栗縣消防局通霄分隊派出救護車趕往將老婦送往通霄鎮光田醫院檢查診治。

經初步檢查，黃姓老婦左膝蓋擦傷、左手指、後腦、前額均有擦傷，老婦意識清楚，詳細原因正由警方調查中，列車因而誤點稍後恢復行駛。