花蓮去年酒駕共取締1621件，其中移送公共危險罪就有1046件，各地酒駕肇事頻傳，甚至釀成嚴重死傷，法務部最新訂出「三犯入監、初犯重懲」政策；花蓮地檢署表示，目前有12件酒駕者在5年內犯了3次以上，不予易科罰金，直接發監執行。

花蓮去年酒駕件數仍相當高，警方加強查緝，並大力宣導酒後不開車，成效仍然有待加強。去年底，高雄市又發生黃姓男子涉嫌酒駕肇事，造成1家4口1死3重傷悲劇，再次震驚社會，各界再度呼籲政府修法，嚴懲酒駕犯。

花蓮地檢署指出，法務部做出最新政策，針對「5年內3犯」以上酒駕受刑人，將予從嚴審查得否易科罰金，且以不准許易科罰金為原則，必須入監服刑。經統計，現有12件酒駕受刑人符合上開條件須入監，包括5年內5犯1件、4犯1件及3犯10件，將於完備相關程序後，立即通知受刑人到案依法執行。

花檢主任檢察官林俊廷說，即使是初犯或再犯的酒駕受刑人，有犯罪情節重大，易科罰金難收矯治之效者，同樣會依個案評估，不予准許易科罰金，強制發監執行，所以並非是只有3犯酒駕才要入監，以維持社會秩序。

縣警察局為貫徹酒駕零容忍，祭出鐵腕手段，強化取締酒駕能量，已要求各分局加強各轄區執法強度，尤其年終尾牙聚餐機會多，除在各路口取締就假行為，也主動到各餐廳，請業者協助宣導勿酒駕開車，提供指定駕駛或代客叫計程車，切勿存僥倖。

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